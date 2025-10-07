McLanche Feliz entra no clima de Dia das Bruxas com Buu Baldes

Baldes temáticos retornam aos restaurantes do McDonald’s por tempo limitado

A temporada de sustos acaba de ficar ainda mais divertida! Em nova campanha, os Buu Baldes retornam ao McLanche Feliz em 4 novos modelos para os pequenos se divertirem em família e entre amigos durante o mês de Dia das Bruxas.

Como parte da temática, cada brinquedo é inspirado em um personagem ou elemento clássico do Halloween. Desta vez, o Fantasma, a Abóbora, o Duende e o Zumbi estampam os baldes, que chegam em tamanho perfeito para as gostosuras ou travessuras!

De forma especial durante o período da campanha, os pedidos do McLanche Feliz serão entregues dentro dos Buu Baldes, que trazem alça desmontável e uma tampa de cartolina para preservar a qualidade do pedido. Além disso, os baldes também acompanham adesivos impressos em tinta especial que brilha no escuro, deixando a brincadeira ainda mais divertida.

Os Buu Baldes já podem ser encontrados nas unidades do McDonald’s em todo o Brasil, por tempo limitado, pelo Peça e Retire, Drive-Thru ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!

Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz.

