MEDALHA MMDC É ENTREGUE EM SOLENIDADE NO TEATRO MUNICIPAL

Em solenidade realizada no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, na noite desta quinta-feira, 23, foram entregues a personalidades civis e militares, da cidade e região, a Medalha MMDC, honraria oficializada pelo decreto nº 40.087 de 14 de abril de 1962, registrada no serviço de chancelaria do Conselho Estadual da Ordem do Ipiranga, da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo.

O evento foi proposto e organizado pela vereadora Geruza Reis, em parceria com o gabinete do Deputado Estadual, Capitão Telhada e contou com a presença do Prefeito Davi Neto, vereadores e secretários municipais.

A exibição de um vídeo narrando detalhes da Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos momentos marcantes do evento.

Divididas em grupos, 37 homenagens foram entregues destacando atuações nas áreas da Segurança Pública, CONSEG, Educação, Voluntariado e Desenvolvimento, além de duas individuais. A primeira, in memoriam, a Pedro Abrucêz, ferroviário que ficou conhecido pela sua genialidade em utilizar trilhos para transformá-los em obras de arte. Era um apaixonado pela ferrovia e pela preservação do patrimônio histórico, deixando um legado para as futuras gerações.

Na sequência, a honraria foi entregue a Maria Helena de Toledo Silveira Melo, presidente do Núcleo de Correspondência Trincheiras Paulistas de 32 de Jaguariúna, pesquisadora da Revolução Constitucionalista e grande incentivadora pela luta de preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade.

Foto: Diego Monarin