Mega-Sena acumula e prêmio do próximo sorteio chega a R$ 54 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.918; próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (25)

O concurso 2.918 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (23), em São Paulo, terminou sem vencedores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio é de R$ 54 milhões.

Os números sorteados foram: 11 – 27 – 31 – 41 – 48 – 54.

Apesar de nenhuma aposta ter acertado as seis dezenas, a quina registrou 46 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 46.464,77. Já a quadra teve 2.859 apostas premiadas, com valor de R$ 1.232,30 para cada uma.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira, dia 25 de setembro.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país, ou pela internet, por meio do site e aplicativo das Loterias Caixa. Para jogar online, o pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking da Caixa, sendo necessário ter 18 anos ou mais.

Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples, de R$ 6, é de 1 em 50.063.860. Já no caso de uma aposta com 20 números — limite máximo permitido —, a chance de vitória é de 1 em 1.292, com custo de R$ 232.560,00.