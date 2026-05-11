Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões

Números sorteados são: 25 – 42 – 45 – 48 – 50 – 60

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.006 da Mega-Sena, realizado neste sábado (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 25 – 42 – 45 – 48 – 50 – 60

• 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 59.801,78 cada

• 2.904 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.323,82 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte Agência Brasil

Foto Marcello Casal