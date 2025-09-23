Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 48 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h; sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa

As seis dezenas do concurso 2.918 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (23), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. O prêmio principal está acumulado em R$ 48 milhões.

Os interessados em concorrer ao prêmio podem fazer suas apostas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.