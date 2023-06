Melhorias viárias em andamento pela malha da Renovias

Ao longo de toda a semana, a Rodovia Deputado Mário Beni, em Mogi Guaçu, na altura do km 191, está recebendo melhorias viárias no pavimento da pista Norte. Além dessas melhorias pontuais, as equipes de Conservação seguem com o cronograma de limpeza, roçagem e manutenção do pavimento por toda a extensão viária sob concessão.

A Renovias reforça aos clientes que respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelos locais com obras e/ou serviços de manutenção, uma vez que operários estão nas imediações da pista.

Outro ponto de atenção, especificamente na terça-feira (20), é no km 226 da Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em São João da Boa Vista Os motoristas que trafegam por aquele trecho devem ficar atentos à interdição parcial do primeiro acesso à Espírito Santo do Pinhal. A via será parcialmente bloqueada para que as equipes que trabalham nas obras do dispositivo de retorno e acesso à Unesp, possam avançar com a interligação da nova adutora de água que passa pelas proximidades do viaduto. A interdição parcial ocorrerá na terça-feira (20), das 9h às 16h, período em que a Concessionária disponibilizará toda a sinalização necessária para alertar os motoristas.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se, sempre que possível, que programem seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no site www.renovias.com.br.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição dos motoristas, 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar no 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro.

A Renovias destaca ainda que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.