Mentoria Lucrando Alto Fora da Porteira ajuda produtores rurais a enfrentarem a volatilidade de preços das commodities agrícolas

As commodities agrícolas são produtos comercializados em grande escala e utilizados na produção de outros bens ou serviços, tais como soja, milho, algodão, entre outros. Seus preços são influenciados por fatores como oferta e demanda global, clima e eventos geopolíticos, resultando em uma alta volatilidade no mercado. Com isso, os produtores rurais podem enfrentar dificuldades na gestão financeira e de mercado.

Pensando nisso, o engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ/USP e especialista em agronegócio, Alberto Pessina, criou o projeto “Mentoria Lucrando Alto Fora da Porteira“, para ajudar os produtores rurais a superarem estes desafios.

Com técnicas de gestão financeira, análise de mercado e proteção de preços no mercado futuro, além de modelos estatísticos de previsão de preços das Plataformas Inteligentes Agromove, os produtores rurais aprenderão a focar na margem de lucro e garantir a boa saúde de seus negócios.

“O produtor tem deixado na mesa de negociações grande parte do seu lucro, por falta de capacitação na gestão financeira e do mercado. Muitas decisões são tomadas com base na intuição e não com base em modelos estatísticos”, alerta Pessina.

Segundo o especialista, a Mentoria Lucrando Alto Fora da Porteira ajudará os produtores a usar as ferramentas de proteção de preços e gestão financeira, capturando os ganhos do mercado. Além disso, o uso da tecnologia permite uma análise objetiva dos principais indicadores de gestão fora da porteira, melhorando a comercialização dos insumos e da produção.

“Através da tecnologia é possível buscar a qualificação profissional com acompanhamento de pessoas que conhecem o assunto. Esta mentoria é fundamental para quem quer fazer acontecer e mudar esta posição de risco”, conclui Pessina.

Diferente de um curso tradicional, a mentoria é focada em ensinar na prática, como executar as ações de gestão financeira, análise de mercado e proteção de preços. Os mentorados podem trazer suas dúvidas e contar com a ajuda de gestores experientes que já passaram por estes problemas, acelerando assim o processo de aprendizado. A mentoria oferece aulas online ao vivo, chat tira dúvidas e 12 meses de acompanhamento para garantir que os produtores rurais tenham todo o suporte necessário para implementar as técnicas aprendidas em seus negócios.

A Mentoria Lucrando Alto Fora da Porteira é uma oportunidade única para os produtores rurais enfrentarem a volatilidade dos preços das commodities agrícolas e garantir a continuidade de suas atividades no longo prazo. Para mais informações, acesse o link:https://materiais.agromove.com.br/mentoria-lucrando-alto-fora-porteira