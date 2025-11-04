Mobilidade Urbana realiza pintura de sinalização de solo em Jaguariúna

Serviço desta terça-feira (4) foi executado na Rua Maranhão, em frente à sede do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizou nesta terça-feira, 4 de novembro, mais uma etapa do cronograma de sinalização viária, com a pintura de solo em vias da cidade.

O serviço de hoje foi concentrado na Rua Maranhão, onde foram executadas as pinturas em frente à sede do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal. A ação visa garantir mais segurança no trânsito e melhor visibilidade para motoristas e pedestres.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a sinalização viária é realizada de forma contínua e programada, atendendo ruas e avenidas de todos os bairros da cidade. O trabalho é parte das ações de manutenção e reestruturação da mobilidade urbana em Jaguariúna.

A sinalização adequada contribui diretamente para a organização do tráfego e para a redução de acidentes, especialmente em áreas de serviços essenciais, como a unidade do Corpo de Bombeiros.