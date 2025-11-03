Mogi Guaçu aplica quase quatro mil doses durante a Campanha de Multivacinação

A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu aplicou 3.996 doses de vacinas durante a Campanha Nacional de Multivacinação, realizada entre os dias 6 e 31 de outubro. Do total de doses aplicadas, 3.770 foram destinadas a crianças e adolescentes de até 14 anos, enquanto 226 imunizações foram aplicadas em jovens de 15 a 19 anos, com foco na vacina contra o HPV.

A ação teve como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes e reforçar a importância da imunização como forma de prevenção a diversas doenças.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica (VE), Rosa Maria Pinto, o período da Campanha Nacional de Multivacinação foi positivo porque houve uma maior adesão da comunidade. “Em cada ação, a vacinação é um passo importante para proteger a nossa comunidade. E é com este compromisso que vamos continuar incentivando todos a cuidarem da saúde”, falou.

Mesmo após o encerramento da campanha, a Secretaria de Saúde reforça que todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, do Ministério da Saúde, seguem disponíveis nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O atendimento para vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h. A Pasta orienta que pais e responsáveis mantenham em dia a vacinação das crianças e adolescentes, apresentando a caderneta de imunização nas unidades de saúde.