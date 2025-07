Mogi Guaçu inicia nova etapa de obras nas quadras de tênis do Centro Esportivo Campano

Após rescisão com empresa anterior, Prefeitura retoma serviços com nova empreiteira e promete entrega de quadras de qualidade à população

A Prefeitura deu início nesta terça-feira, dia 15 de julho, às adequações finais das quadras de tênis do Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista. Os trabalhos dão sequência a um processo de reforma que terminou, na última semana, com rescisão contratual da empresa responsável por irregularidades nas obras e descumprimento de prazos.

Sob responsabilidade de nova empreiteira, a arena receberá investimentos para regularização do piso, troca de âncoras e lixamento, além de nova pintura. O objetivo é garantir aos atletas um espaço estruturado e em padrões compatíveis com a prática do esporte.

“Essa é uma obra que já deveria ter sido entregue para a população. E que não foi por conta da irresponsabilidade da empresa que começou e não terminou os trabalhos do jeito que deveria”, afirmou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Vamos responsabilizar a empresa e trabalhar, agora, para finalizar e entregar duas boas quadras de tênis aos moradores”.

Além da rescisão unilateral do contrato, motivada por problemas identificados na execução das obras, em desacordo com padrões técnicos e de qualidade exigidos pelo projeto, a Secretaria Municipal de Administração abriu sindicância que poderá resultar em aplicação de multa de até 30% dos valores da obrigação não cumprida pela empresa responsável, além de pagamento correspondente ao investimento que será feito agora para adequação e conclusão.