MORADORES DE JAGUARIÚNA TERÃO ACESSO GRATUITO NA ABERTURA DO RODEO FESTIVAL 2025

Os moradores de Jaguariúna poderão curtir de graça a primeira noite do Jaguariúna Rodeo Festival 2025, marcada para esta sexta-feira, dia 19 de setembro. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a organização do evento.

O benefício vale exclusivamente até às 22h do dia 19 ou enquanto houver ingressos disponíveis, garantindo entrada no setor Arena. Nesse espaço, o público poderá acompanhar shows de Chitãozinho & Xororó, Murilo Huff, Lauana Prado e Felipe & Rodrigo.

Para garantir o acesso, será necessário apresentar o Cartão Cidadão de Jaguariúna junto a um documento oficial com foto nas catracas sinalizadas.

Promovido pela Diverti, empresa do Grupo DVT, o Jaguariúna Rodeo Festival deste ano será realizado nos dias 19, 20, 26 e 27 de setembro, na Red Eventos. A edição promete mais uma vez movimentar a região com grandes atrações da música sertaneja e do country nacional e internacional.

Foto: globo Rural