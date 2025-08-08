MORADORES DE JAGUARIÚNA TERÃO ENTRADA GRATUITA NA ABERTURA DO JAGUARIÚNA RODEO FESTIVAL 2025

Uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna e a organização do Jaguariúna Rodeo Festival vai garantir entrada gratuita para os moradores da cidade na primeira noite do evento, que acontece no próximo dia 19 de setembro.

A gratuidade é válida exclusivamente até às 22h do dia 19, ou enquanto durarem os ingressos, e dará acesso ao setor Arena, onde o público poderá aproveitar a programação que conta com shows de Chitãozinho & Xororó, Murilo Huff, Lauana Prado e Felipe & Rodrigo.

Para aproveitar o benefício, basta apresentar o Cartão Cidadão de Jaguariúna nas catracas indicadas, junto com um documento oficial com foto.

“Essa parceria é uma maneira de valorizar quem vive em Jaguariúna, promovendo a nossa cultura e reforçando o orgulho de fazer parte dessa festa tão especial”, destacou o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

Gui Marconi, diretor da Diverti, empresa do Grupo DVT responsável pelo evento, também ressaltou a importância do gesto: “O Jaguariúna Rodeo Festival leva o nome da cidade para o país inteiro. É um evento muito tradicional para a região, e nada mais justo do que retribuir o carinho de quem vive Jaguariúna o ano todo.”

O Jaguariúna Rodeo Festival 2025 acontecerá nos dias 19, 20, 26 e 27 de setembro, no tradicional espaço da Red Eventos, e promete mais uma edição histórica. Além da noite de abertura com entrada gratuita para os moradores, o festival reunirá grandes nomes da música sertaneja e do country nacional e internacional.

Foto: arquivo