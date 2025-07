Motoboy de 24 anos é morto a tiros em cruzamento no bairro Nassif, em Jaguariúna

Motoboy de 24 anos é morto a tiros em cruzamento no bairro Nassif, em Jaguariúna

O homem chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos; polícia investiga o caso como homicídio qualificado

Um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (27), no cruzamento da Rua Pires com a Praça Holambra, no bairro Nassif, em Jaguariúna. A vítima trabalhava como motoboy e fazia uma entrega no momento do crime.

Segundo o boletim registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna, a Guarda Civil Municipal foi acionada inicialmente para atender um suposto acidente de trânsito envolvendo um motociclista. No entanto, ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima havia sido atingida por três disparos de arma de fogo.

Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal de Jaguariúna, mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia técnica foi acionada e esteve no local, onde recolheu fragmentos de chumbo, uma camisa, um capacete de moto e um tênis preto. A motocicleta utilizada pelo homem, segundo o irmão, não pertencia a ele. O jovem a utilizava por meio de um aluguel informal, mas a origem e o emplacamento do veículo ainda são desconhecidos.

O caso foi registrado como homicídio consumado. O autor dos disparos ainda não foi identificado. A Polícia Civil segue investigando o caso.