Motociclista morre após perder controle e colidir com carro em rodovia de Tuiuti
Vítima invadiu pista contrária após queda em curva e não resistiu aos ferimentos
Um motociclista de 49 anos morreu na tarde deste domingo, 22 de março, após um grave acidente na Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), no município de Tuiuti.
De acordo com as informações, o condutor perdeu o controle da motocicleta ao fazer uma curva, caiu e acabou invadindo a pista contrária. Na sequência, ele colidiu com um veículo que trafegava no sentido oposto da via.
O motorista do carro relatou que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu desviar a tempo. Um vídeo registrado no local mostra o momento em que o motociclista cai durante a manobra e desliza até atingir o automóvel.
A suspeita é de que o motociclista tenha se assustado com pessoas que estavam no acostamento do lado oposto da rodovia, o que pode ter contribuído para a perda de controle.
Equipes de atendimento foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.
Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12