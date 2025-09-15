Motociclista morre em acidente com motorista sem CNH e suspeita de embriaguez em Serra Negra Foto amparo digital

Passageiro da moto sofreu fratura no fêmur e foi socorrido à Santa Casa; motorista do carro tentou deixar o local, mas retornou em seguida

Um grave acidente registrado na noite de domingo (15) resultou na morte de um motociclista de 20 anos na estrada municipal Carlos Canhassi, em Serra Negra. A colisão envolveu uma moto e um carro conduzido por um motorista que, segundo a Polícia, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista morreu no local, com o óbito constatado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O passageiro da moto sofreu uma fratura no fêmur e foi encaminhado à Santa Casa de Serra Negra.

Ainda conforme o registro, o motorista do carro deixou o local após o acidente, mas retornou momentos depois, acompanhado do patrão — proprietário do veículo. Aos policiais, o condutor apresentava “fala pastosa e odor etílico”, porém se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Na delegacia, o motorista alegou que o motociclista havia invadido a contramão. O caso foi registrado e segue sob investigação.