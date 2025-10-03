Mulher é investigada por atear fogo em casa com ex-marido e filhas dentro em Jaguariúna

Uma mulher de 38 anos é suspeita de provocar um incêndio na residência onde morava com o ex-marido, de 62 anos, e as duas filhas, na noite desta terça-feira (30), no bairro Vila Primavera, em Jaguariúna. O caso foi registrado como incêndio e está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com Secretaria de Segurança Pública, a vítima relatou que a ex-companheira teria iniciado o fogo enquanto todos ainda estavam dentro da casa. Ele conseguiu sair com a filha mais velha, enquanto a mais nova, de 13, ficou dentro do imóvel e inalou fumaça, mas não sofreu ferimentos graves. A criança foi resgatada pela Guarda Municipal antes da chegada dos bombeiros, que controlaram as chamas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Jaguariúna, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.