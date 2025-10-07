Mulher é presa em flagrante após esfaquear marido cadeirante durante discussão em Jaguariúna

Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante após esfaquear o marido, de 47, na tarde desta segunda-feira (6), em uma casa no bairro Terras da Capela de Santo Antônio, em Jaguariúna. O crime foi registrado como lesão corporal de natureza grave e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, açougueira, confessou ter desferido golpes de faca contra o companheiro que é deficiente físico e não possui ambas as pernas. Os guardas municipais foram acionados via COI após uma denúncia de briga doméstica.

Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída no quintal, com grande quantidade de sangue ao redor. O homem foi socorrido por uma equipe de ambulância e encaminhado ao Hospital Municipal Walter Ferrari, onde permanece em observação.

Durante a vistoria na residência, os agentes localizaram a suspeita em um dos quartos. Ela admitiu ter ferido o marido após uma discussão motivada por ciúmes e acusações de infidelidade. Segundo relatou, o casal havia passado a tarde bebendo, quando o marido começou a chamá-la de “traidora” e outros xingamentos. A mulher afirmou ter se sentido ofendida e reagido com as facadas nas pernas do homem.

Cristiane alegou ainda que não teve a intenção de matar, dizendo que queria apenas “assustar” o companheiro. “Se eu quisesse matar, saberia como, porque sou açougueira”, declarou aos policiais. A faca usada no crime foi apreendida.

Foi determinada a prisão em flagrante da suspeita. Ela foi encaminhada à audiência de custódia e responderá pelo crime de lesão corporal gravea. A vítima segue em recuperação e seu estado de saúde é considerado estável