Mulher é presa por porte ilegal de arma de fogo após acidente em Jaguariúna

Revólver calibre .38 com numeração raspada foi entregue por morador; suspeita teve fratura na coxa e foi encaminhada à delegacia

Na tarde de domingo (7), uma mulher de 32 anos foi presa por porte ilegal de arma de fogo após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Jardim Mauá, em Jaguariúna (SP). A prisão foi realizada pela Polícia Militar, que foi acionada para atender à ocorrência.

Durante o atendimento, a mulher, que estava sendo socorrida por uma ambulância municipal, demonstrava grande agitação e perguntava insistentemente por uma arma que estaria em sua cintura e por dois celulares.

Um morador da região entregou à PM um revólver calibre .38 com numeração suprimida e cinco munições, sendo três deflagradas. O mesmo morador também entregou os dois aparelhos celulares, que haviam sido afastados da vítima para segurança até a chegada dos policiais.

A mulher foi medicada e diagnosticada com uma fratura na coxa, que foi imobilizada. Após o atendimento médico, foi liberada e conduzida à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde permaneceu presa. A arma e os demais objetos foram apreendidos. Os documentos e o veículo estavam em situação regular.