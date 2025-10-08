Mulher escapa de tentativa de sequestro e abuso em ponto de ônibus em Serra Negra

Vítima conseguiu fugir após ser agarrada e empurrada para dentro de um veículo; Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil de Serra Negra investiga uma tentativa de sequestro e estupro registrada na manhã de segunda-feira (6), nas proximidades de um ponto de ônibus na cidade. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Polícia de Serra Negra, sob responsabilidade do delegado Marcos de Oliveira Sampaio.

De acordo com o boletim, a vítima, relatou que aguardava o transporte público quando um veículo antigo, de cor vermelha — possivelmente um Ford Escort ou Volkswagen Gol — parou próximo ao local. O condutor desceu e, de forma repentina, dirigiu-se até ela, dizendo: “Vamos para Cachoeira, vamos dar uns beijos”.

Em seguida, o homem agarrou a vítima com força e tentou empurrá-la para dentro do automóvel, seguindo em direção a um bairro da cidade. Após percorrer alguns metros, o suspeito parou o carro e tentou beijá-la, momento em que a mulher conseguiu abrir a porta e fugir correndo. O agressor, então, fugiu em direção desconhecida.

A vítima descreveu o autor como um homem branco, magro, aparentando cerca de 23 anos, com aproximadamente 1,80m de altura, olhos claros e vestindo camiseta regata branca, bermuda preta e chinelo. Ela não soube informar se o indivíduo possuía tatuagens.

O caso foi registrado como tentativa de estupro e sequestro e cárcere privado. A Polícia Civil realiza diligências para identificar e localizar o suspeito.