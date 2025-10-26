Mulher procurada por homicídio é capturada pela Polícia Militar em Jaguariúna

Prisão ocorreu na noite de sexta-feira (24), durante patrulhamento no bairro Vila Guilherme. Mandado de prisão estava ativo por crime de homicídio.

A Polícia Militar capturou, na noite de sexta-feira, 24 de outubro de 2025, uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de homicídio, em Jaguariúna (SP). A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina no bairro Vila Guilherme.

Segundo informações da corporação, os policiais visualizaram a mulher em frente a uma residência. Após a abordagem e identificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu nome, expedido em razão de condenação por homicídio.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão e encaminhou a mulher ao Distrito Policial de Jaguariúna, onde ela permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento preventivo são fundamentais para garantir a segurança da população e o cumprimento da lei.