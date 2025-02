MUNICIPAIS TOMAM POSSE E REFORÇAM A SEGURANÇA DE JAGUARIÚNA

MUNICIPAIS TOMAM POSSE E REFORÇAM A SEGURANÇA DE JAGUARIÚNA

Em solenidade realizada na tarde desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, a Prefeitura de Jaguariúna nomeou 12 novos guardas municipais para reforçar a segurança pública do município. A cerimônia de posse, realizada na Fazenda Barra, sede do Gabinete Municipal, reuniu autoridades municipais e convidados.

Durante o evento, os novos guardas também fizeram o Juramento à Bandeira, reforçando o compromisso com a segurança pública municipal. Além dos 12 novos guardas, outros dez agentes também participaram da cerimônia. No total, o efeito da Guarda Municipal sobe de 77 para 89 guardas.

Os novos agentes terão a missão de garantir a ordem e a segurança na cidade. A ampliação do efetivo da Guarda Municipal é uma das ações que fazem parte do compromisso da administração municipal com o bem-estar e a segurança da população.

“Nossa Guarda Municipal nos honra e nos orgulha muito. E vocês, que ingressam nesse time agora, sintam-se também orgulhosos. Segurança é prioridade em nossa cidade, juntamente com o Estado e o governador Tarcísio. Parabéns a todos”, disse o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

“Hoje é um dia muito especial e de grande significado. Está não é apenas uma conquista pessoal de cada um aqui, mas um compromisso de vocês com a sociedade. O mundo lá fora exige muito de nós, a sociedade espera dias mais seguros. Honrem essa farda, sejam um exemplo de retidão e humanidade”, declarou o secretário de Segurança Pública de Jaguariúna, José Carlos Fernandes falou.