Municipal de Futsal de Amparo tem sorteio na próxima sexta-feira

A Prefeitura da Estância de Amparo, através da Secretaria de Esporte e

Juventude realiza na sexta-feira, 16, às 19 horas, no Centro Esportivo

do Trabalhador, no Jardim Camandocaia, o sorteio dos grupos do

Campeonato Municipal de Futsal.

O torneio contará com 41 agremiações. Trinta e quatro jogarão o

masculino e 7 estarão na disputa do feminino.

No masculino estão confirmados Lunáticos, AAJC, Aliados, Bargunça

Futsal, Boca Júnior, Bull Dogs F.A, Camanducaia F.C, Castelo Futsal

Amigos, Celtic Castelo, EC Pumas, Esquadrilha da Fumaça, França

Futsal, Galera da Breja, Jardim Figueira Futsal, LB2 Sistemas FC, Máfia

FC,

Maiorais, Manchester Vale, Matador FC, Milan Futsal, Moleques da Vila,

Palhares, Paraty FC, Peñarol Futsal, Popular AAJC, Portugal Futsal,

Racing 3P, Raiz Forte/Sintonia FS, Rejeitados Futsal, Revelação FC,

Silvestre 4, Sport FC, União Juventus e Vira Copo FC.

A competição será dividida em oito grupos. Os A e B, contam com 5

times e do C ao H, 4 agremiações cada. Os oito melhores classificados

gerais disputarão a Série Ouro e do nono ao 16º, a Série Prata. As

finais estão agendadas para o dia 6 de março

No feminino, a competição contará com jogos em grupo único. A

primeira rodada está agendada para o dia 9 de janeiro. A primeira

rodada contará com SQN FC e SMEJ Amparo, às 19h30; Vingadoras e Planet

Futsal, às 20h15 e Real Atlético e Poderosas às 21 horas. O sétimo

time da disputa é o Real Atlético, que folga na rodada de estreia.

“O esporte de Amparo não para. Logo na primeira semana do ano, já

começamos nosso calendário. O futsal tem muita tradição e com

certeza será um grande torneio que movimentará atletas, torcida e

comunidade da cidade”, ressaltou o secretário de Esporte e Juventude,

Luciano Antonacci – Tucão.