MUTIRÃO CONTRA A DENGUE VISITA 661 IMÓVEIS EM JAGUARIÚNA NO SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado, dia 14 de março, um mutirão de combate à dengue na região dos bairros Berlim e Santa Cruz.

A ação resultou na vistoria de 661 imóveis, sendo 383 residências efetivamente trabalhadas pelas equipes, 239 imóveis fechados no momento da visita, 26 que recusaram a entrada dos agentes e 13 que estavam desocupados.

Durante as inspeções, foram identificados 23 focos do mosquito Aedes aegypti e coletadas 17 amostras de larvas para análise.

A iniciativa integra as estratégias da Prefeitura para intensificar as ações de prevenção e controle da dengue no município. Equipes formadas por agentes de saúde percorreram as ruas dos bairros realizando visitas domiciliares e inspeções em imóveis com o objetivo de localizar e eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Durante as vistorias, os profissionais analisaram quintais, garagens, áreas externas e outros espaços que podem acumular água parada, ambiente ideal para a reprodução do mosquito. Além da inspeção, também foram recolhidos materiais que poderiam servir de criadouros e os moradores receberam orientações sobre atitudes simples que ajudam a evitar novos focos.

Foto: Thiago Carvalho / arquivo