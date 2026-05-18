MUTIRÃO CONTRA A DENGUE VISITA MAIS DE 500 IMÓVEIS NA REGIÃO DO JARDIM EUROPA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado, dia 16 de maio, mais um mutirão de combate à dengue, desta vez na região do Jardim Europa. A ação mobilizou equipes de saúde durante todo o dia para intensificar as medidas de prevenção e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Ao longo do mutirão, os agentes percorreram o bairro com visitas casa a casa, orientando moradores, identificando possíveis focos do mosquito e recolhendo materiais que poderiam acumular água parada.

Durante a ação, foram trabalhados 531 imóveis. As equipes também registraram 283 casas fechadas, além de 24 recusas de atendimento e 12 imóveis desocupados, totalizando 826 residências visitadas. Os agentes identificaram ainda 16 focos de dengue e recolheram quatro amostras de larvas para análise.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a participação da população é fundamental no enfrentamento à dengue. Medidas simples, como eliminar recipientes com água parada, manter caixas d’água fechadas e limpar quintais regularmente, ajudam a evitar a proliferação do mosquito transmissor.

O município segue intensificando as ações preventivas em diferentes regiões da cidade, com monitoramento constante e mobilizações para ampliar a conscientização e proteger a saúde da população.

Foto: arquivo