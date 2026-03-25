MUTIRÃO DE EMPREGO DO PAT DE JAGUARIÚNA ATRAI MAIS DE 90 CANDIDATOS

O mutirão de emprego realizado no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna nesta quarta-feira, 25 de março, registrou grande adesão e bateu recorde de participação, com a presença de 93 candidatos interessados nas oportunidades oferecidas.

A ação foi promovida em parceria com a Unicharm, multinacional reconhecida por sua atuação no setor de higiene e cuidados pessoais. O alto número de participantes demonstra o interesse da população local por vagas formais e reforça a importância de iniciativas que aproximam empresas e trabalhadores.

Durante o mutirão, os candidatos puderam participar diretamente do processo seletivo, que contemplou diferentes áreas dentro da empresa. Entre as oportunidades disponibilizadas estavam cargos como assistente de pesquisa e desenvolvimento, assistente de planejamento, assistente de recebimento fiscal, auxiliar de produção e operador de empilhadeira.

O PAT de Jaguariúna tem intensificado esse tipo de ação ao longo do ano, promovendo parcerias com empresas de diferentes segmentos para ampliar a oferta de vagas no município. A expectativa é de que novos mutirões sejam realizados em breve, acompanhando a demanda das empresas e o interesse dos trabalhadores da região.

Mais informações podem ser obtidas no PAT de Jaguariúna, que fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

Foto: divulgação