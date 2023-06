Navegação das mensagensMensagem 64 de 138 Anterior Próximochange-formatchange-format Assunto:Lagoa do João Aranha recebe Domingo de Lazer Edição Férias sem Cerol

A Lagoa do João Aranha, em Pulínia, recebe neste dia 2, o Domingo de Lazer Edição Férias sem Cerol, realizado pela Prefeitura, com entrada gratuita e praça de alimentação no local.

Das 10h às 17h, o público poderá participar das oficinas de pipa, recebendo orientações da Guarda Civil Municipal (GCM), sobre os perigos de usar cerol ou linha chilena.

Às 10h, a professora Pâmela Ventura dará uma aula especial de judô. Já às 15h, tem show dog com o Grupo de Operações com Cães (GOC) da GCM.

Ao longo de todo o evento, o Paulínia Racing Bicicross estará presente com aulas de BMX e MTB e a população poderá passear gratuitamente de trenzinho.

A Lagoa está localizada na Praça Waldemar Perissinoto, no bairro João Aranha, e conta com banheiros, estacionamento, playground e pista de caminhada.

Feira de Adoção

A Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente em parceria com protetoras independentes, das 10h às 13h, realizará uma Feira de Adoção Animal.

Quem quiser poderá doar ração para cão ou gato. Tudo que for arrecadado será destinado aos protetores animais.

A Unifacp (Centro Universitário de Paulínia), a Associação Campineira de Judô e a empresa Usina Verde, apoiam a realização desta edição do Domingo de Lazer.