Nova empresa do segmento químico chega a Santo Antônio de Posse e vai gerar 30 empregos diretos

Na tarde desta segunda-feira, 1º de setembro, o prefeito Ricardo Cortez anunciou em suas redes sociais oficiais a instalação da empresa A&S Technologies em Santo Antônio de Posse. Com Matriz em Jaguariúna, a companhia passa a atuar no município com um centro de depósito e armazenamento, que vai resultar na geração de 30 empregos diretos para a população.

A A&S Technologies é uma empresa brasileira com quase 40 anos de atuação, especializada em adesivos e selantes. Ela integra o Grupo OCQ, que reúne mais de 20 empresas do segmento químico. A companhia é responsável pela formulação, fabricação e envase de produtos das tecnologias de adesivos, selantes, espumas, aerossóis e embalagens, atendendo a diferentes demandas do mercado nacional e internacional.

O prefeito Ricardo Cortez destacou a importância da chegada de novos investimentos ao município: “A geração de emprego e renda é um dos pilares para o desenvolvimento econômico do nosso município. A vinda da A&S Technologies representa mais oportunidades para a nossa população e reforça que Santo Antônio de Posse está no caminho certo, atraindo empresas e fortalecendo sua economia,” completou.