Novo curso de IA da UniFAJ e UniMAX está com inscrições abertas

UniFAJ e UniMAX estão com inscrições abertas para o vestibular que tem critérios inéditos no processo seletivo

A universidade abre as portas para quem quer transformar o mundo com tecnologia. O novo curso de graduação em Inteligência Artificial, lançado recentemente pelo Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e pelo Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), está com inscrições abertas para o seu vestibular, com turmas para o primeiro semestre de 2026.

Com duração de 2 anos e meio para tecnólogo e 4 anos para bacharel, o curso será presencial e ministrado no período noturno, permitindo que os estudantes conciliem estudos e atividades profissionais. Com 160 vagas distribuídas nos câmpus da UniFAJ e UniMAX, o curso de graduação em IA foi estruturado para combinar fundamentos teóricos sólidos com práticas avançadas em programação, análise de dados, robótica e sistemas inteligentes.

O objetivo é formar um profissional completo, que fará diferença no mercado. “Entendemos que é preciso criar profissionais capazes não apenas de usar a inteligência artificial, mas de exponenciar o seu uso e escalar para áreas que ainda não visualizamos, que estão fora no nosso radar”, destaca o reitor da UniFAJ e da UniMAX, professor Nuno Sousa.

A grade curricular do curso inclui disciplinas que abordam desde a ética e o impacto social da IA, até técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e visão computacional. Os alunos terão oportunidade de participar de laboratórios, projetos de pesquisa e desafios de inovação, preparando-os para o mercado de trabalho e para carreiras acadêmicas. Desde o início, o estudante estará em contato com a aplicação do aprendizado por meio de parcerias com empresas.

“O foco do curso é a resolução de problemas. No caso, faz parte da dinâmica o trabalho em equipe para que os alunos apresentem soluções reais para problemas de empresas parceiras”, explica Nuno Sousa.

O diferencial do curso começa pelo processo seletivo, que acontecerá em três etapas, sendo a primeira delas, prova presencial no dia 30 de novembro. Após a primeira etapa, baseada nas disciplinas do Ensino Médio, apenas os melhores candidatos seguirão para a próxima fase. Nessa etapa do processo, o vestibulando deverá gravar um vídeo de apresentação e argumentação sobre o objetivo pessoal para o curso, além de uma carta motivacional. E, caso aprovado, a terceira fase se baseia em uma entrevista, quando serão avaliados.

O profissional graduado em IA terá pela frente um leque amplo de atuação, que vai desde startups de tecnologia a gigantes da indústria, compreendendo áreas da saúde, educação, finanças, agricultura e até entretenimento. “Este curso não é apenas sobre tecnologia. É sobre transformar ideias em soluções que mudam o mundo”, enfatiza Nuno Sousa.

SERVIÇO

Vestibular 2026 – curso de Inteligência Artificial

Inscrições: até o dia 24/11

UniFAJ: unifaj.grupounieduk.com.br

UniMAX: unimax.grupounieduk.com.br

1ª fase: 30/11 – prova presencial nas unidades, das 9h às 13h

2ª fase: 03/12 a 05/12 – Envio do pitch e carta de motivação (classificatória)

3ª fase: 08/12 a 10/12 – Entrevista (classificatória)

Sobre UniFAJ e UniMAX

Com 26 anos de atuação e mais de 10 mil alunos formados, o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e o Centro Universitário Max Planck (UniMAX), ambos do Grupo UniEduK, são instituições reconhecidas pelo MEC com nota máxima (5). São mais de 50 cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio, distribuídos entre 8 campi nas cidades de Jaguariúna e Indaiatuba, no interior de São Paulo. A estrutura inclui hospitais veterinários, centros de especialidades médicas, clínicas médicas e laboratórios modernos. O modelo de ensino é baseado em metodologias ativas de aprendizado e os cursos presenciais contam com pelo menos 50% de aulas práticas desde o início, além de certificações intermediárias nas modalidades EAD, extensão, pós-graduação e MBA.