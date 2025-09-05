O que os festivais brasileiros ensinam sobre beleza da primavera

(Créditos: Global_Pics / i Stock)

Quando as flores começam a colorir a cidade, a primavera chega como um lembrete de que a beleza está nos detalhes e as cidades brasileiras sabem celebrar isso como ninguém

A primavera é aquele momento do ano que parece dar um respiro para a alma. No Brasil, ela vem acompanhada de festivais que transformam cidades em verdadeiros cenários de filmes. Mais do que mostras de flores, esses eventos são uma celebração da vida, da cultura e da conexão entre as pessoas. De Holambra a Salvador, a estação vira um convite para sair de casa, curtir a natureza e descobrir o que as flores São Paulo e de outros cantos têm a mostrar.

Cidades que abraçam e celebram a primavera

Quando setembro bate à porta, a primavera é recebida com braços abertos. Segundo o Ministério do Turismo, os festivais de flores estão entre os eventos que mais atraem visitantes, dividindo espaço com festas juninas e celebrações religiosas. Eles misturam feiras de plantas, shows e atividades culturais, criando uma época que atraia muitos turistas.

Os destaques incluem:

● Expoflora, em Holambra (SP): a maior feira de flores da América Latina, com 300 mil visitantes e 4 mil tipos de plantas em um só lugar.

● Festival da Primavera, em Salvador (BA): as ruas se enchem de música, teatro e oficinas dinâmicas.

● Festival das Cerejeiras, em São Paulo: inspirado no Hanami japonês, celebra as flores de São Paulo com um toque de poesia.

● Primavera dos Museus: oferece atividades culturais gratuitas em várias cidades do Brasil.

Flores com alma

As flores não são só um enfeite. Elas contam histórias, seja da agricultura que sustenta comunidades, seja das tradições, como casamento. Em feiras, rosas, orquídeas e girassóis viram protagonistas, chamando desde curiosos até botânicos apaixonados. Esses espaços são uma chance de respirar e sentir a natureza, mesmo na correria da cidade.

Um impulso para economia

Os festivais de flores são um presente para os olhos e para o bolso. Em Holambra, a Expoflora faz pousadas e restaurantes lotarem, como aponta o Vida de Turista (2024). Cidades como Gramado (RS) e Joinville (SC) também aproveitam a primavera para aumentar as visitas na cidade. O Ministério do Turismo (2023) destaca que esses eventos aquecem a economia criativa, dando espaço para artesãos e artistas locais.

Cultura que respira

A Primavera dos Museus, na sua 18ª edição em 2025, junta arte, história e meio ambiente em atividades gratuitas. É uma forma de ver como as flores se entrelaçam com a identidade do Brasil, unindo passado e presente num só abraço.

Gente que se encontra

Nos festivais, o clima é de festa em família. Em Salvador, o Festival da Primavera mistura shows e oficinas, criando laços entre a comunidade. Em São Paulo, o Festival das Cerejeiras é um momento de parar e admirar as flores em São Paulo, refletindo sobre o que realmente importa, como no Hanami japonês. É a beleza da natureza virando motivo para reunir pessoas.

Um toque de sustentabilidade

Festivais de flores, como a Expoflora, vão além de exibição, também promovem oficinas que mostram como cultivar plantas de forma sustentável, usando menos água e produtos químicos. Esses eventos incentivam o uso de flores e de plantas de produtores locais, o que melhora o impacto ambiental do transporte e fortalece a economia da região.

Segundo o G1, iniciativas assim estão incentivando visitantes a adotar práticas mais ecológicas, como compostagem caseira e plantio de jardins urbanos. Em São Paulo, o Festival das Cerejeiras também divulga essa ideia, com atividades que ensinam sobre a preservação de espécies e a importância da biodiversidade. Escolas também participam de ações educativas, plantando sementes e aprendendo a proteger o meio ambiente. Essas iniciativas mostram que a primavera é uma chance de conectar a natureza com um futuro mais consciente.

Um tempo que não esquece

A primavera no Brasil é um lembrete de que a beleza está nas coisas simples. Seja nos campos de Holambra, nas praças de Salvador ou nas feiras cheias de São Paulo, esses eventos mostram que a natureza tem o poder de unir, inspirar e transformar. É a estação nos convidando a olhar com carinho para o que está ao nosso redor.