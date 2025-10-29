OAB Jaguariúna informa fechamento temporário da subsede de Santo Antônio de Posse

Durante o período de recesso, entidade reforça canais oficiais de atendimento e disponibiliza QR Code para agendamento com advogados

A 250ª Subseção da OAB de Jaguariúna divulgou comunicado oficial informando o fechamento temporário da subsede de Santo Antônio de Posse entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, em razão do período de férias da funcionária responsável pelo atendimento no local.

De acordo com publicação nas redes sociais da entidade, os atendimentos serão retomados normalmente a partir do dia 5 de novembro, com funcionamento às quartas e sextas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Durante o recesso, a OAB recomenda que os advogados e demais cidadãos entrem em contato pelos canais oficiais para informações ou orientações. Os números disponibilizados para atendimento são: (19) 3867-4184 e (19) 99772-2990.

Como alternativa, a entidade também disponibilizou um QR Code para facilitar o agendamento de atendimentos com advogados e advogadas. Por meio da leitura do código, é possível acessar um formulário digital e solicitar o agendamento de forma prática e segura.