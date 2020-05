Obras da creche do Capotuna avançam e entram na fase final em Jaguariúna

As obras da creche do Capotuna, em Jaguariúna, estão em ritmo acelerado e agora entram na fase final de acabamento. No total, serão 60 novas vagas para crianças de zero a três anos de idade, segundo a Secretaria Municipal de Educação. A previsão é que a obra seja concluída até o final de julho deste ano. O custo da obra é de R$ 1,6 milhão, com recursos do governo do Estado.

“A creche do Capotuna será importante para atender a demanda dessa região, sendo uma instalação completa e total acessibilidade em todos os espaços”, explicou a secretária de Educação, Cristina Catão.

A nova creche tem área de 813,78m2, dividida em seis salas de atividades, repouso para berçário, fraldário, lactário, sala de uso múltiplo, sanitários para funcionários e alunos, lavanderia, cozinha, despensas, refeitório, sala para educadores, copa para funcionários, diretoria e secretaria.

Mais vagas

No total, são mais de mil novas vagas em creches que estão sendo criadas com a construção de novas unidades pela Prefeitura de Jaguariúna. Além da creche do Capotuna, também estão em andamento as obras da unidade para acolher crianças no bairro Ipê.

Em fevereiro deste ano, foi inaugurada a creche do Cruzeiro do Sul (centro de educação infantil “Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira”), a maior da cidade, com capacidade para 400 crianças. O evento contou com a presença do governador João Doria.

A atual administração também viabilizou as creches do Berlim e Nova Jaguariúna, e uma unidade no bairro Florianópolis também deverá ser realizada.