Obras de recuperação do pavimento seguem na pista Norte da rodovia Campinas-Mogi

Equipes de Conservação da Renovias seguem com as obras de recuperação do pavimento na rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340). As obras estão em andamento desde a semana passada, com início das atividades programado para às 22h e encerramento às 05h.

Nesta segunda semana de trabalho, as equipes estarão recuperando o pavimento do km 118 ao km 122, pista Norte (sentido interior), em Campinas. O cronograma de obras seguirá até o final de julho, com recuperação de aproximadamente 60 quilômetros da rodovia. Para a realização do serviço, serão utilizadas 10.560 toneladas de concreto asfáltico (CBUQ), o equivalente a 880 caminhões.

Todo o trecho em obras está devidamente sinalizado e conta com a fiscalização das equipes de inspeção da Renovias e do Policiamento Rodoviário. Os clientes também estão sendo informados das obras por meio de faixas ao longo da rodovia e panfletos distribuídos nas praças de pedágio Jaguariúna e Estiva Gerbi.

A Renovias reforça aos clientes que respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelo local com obras e/ou serviços de manutenção, uma vez que operários estão nas imediações da pista.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se, sempre que possível, que programem seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no site www.renovias.com.br.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição dos motoristas, 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar no 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro.

A Renovias destaca ainda que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.