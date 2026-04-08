Oficina sobre direitos trabalhistas é realizada no CRAS Cruzeiro do Sul em Jaguariúna

Atividade reuniu famílias atendidas pelo PAIF e contou com apoio de advogados para orientação jurídica

O Centro de Referência de Assistência Social Cruzeiro do Sul realizou nesta segunda-feira, 7 de abril, uma oficina socioeducativa voltada às famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.

A atividade aconteceu no Parque José Theodoro de Lima e teve como tema os direitos trabalhistas, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, fortalecer a autonomia dos participantes e contribuir para a garantia de direitos nas relações de trabalho.

A ação contou com a participação de advogados vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil do município, que atuaram como facilitadores, oferecendo orientações técnicas e esclarecendo dúvidas das famílias presentes.

A iniciativa integra as estratégias do serviço, que busca prevenir situações de vulnerabilidade social, fortalecer vínculos familiares e comunitários e ampliar o acesso aos direitos socioassistenciais.

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