Ônibus tomba em estrada rural de Jaguariúna; 12 passageiros saem ilesos

Um ônibus tombou na tarde desta segunda-feira (22) em uma estrada rural no bairro Barro Preto, em Jaguariúna. O veículo transportava 12 passageiros no momento do acidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações apuradas no local, as fortes chuvas que atingem Jaguariúna desde a madrugada deixaram o trecho tomado por barro e extremamente escorregadio. A pista molhada fez com que o motorista perdesse o controle da direção, resultando no tombamento lateral do coletivo.

Equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender a ocorrência. Um guincho foi utilizado para levantar o ônibus.

Equipes de resgate também estiveram no local, mas não houve necessidade de encaminhamento dos passageiros ao hospital.