Operação da Polícia Civil apreende mais de 1,8 mil acessórios falsificados no Centro de Jaguariúna

Operação aconteceu em três lojas do Centro da Cidade. Foto: Reprodução

Ação ocorreu em três lojas do Centro e contou com apoio de representante da Apple

Uma operação da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic, deflagrada na última terça-feira (23), apreendeu mais de 1,8 mil capas e acessórios para celulares com suspeita de falsificação em três estabelecimentos comerciais no Centro de Jaguariúna (SP). Os boletins de ocorrência foram recebidos pelo Jornal de Jaguariúna nesta quarta-feira (24).

A ação ocorreu simultaneamente em três lojas: uma localizada na Rua Júlia Bueno, onde foram apreendidas 630 capas e dois fones de ouvido; a segunda na Rua Coronel Amâncio Bueno, com a apreensão de 954 capas; e a terceira na Rua Cândido Bueno, onde foram recolhidas 222 capas e acessórios.

Segundo a Polícia Civil, os produtos ostentavam a marca Apple e apresentavam indícios de falsificação, seja pela baixa qualidade, características visuais ou preço praticado. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram identificados e prestaram esclarecimentos no local.

A operação foi acompanhada por um representante do escritório que representa a Apple no Brasil, e auxiliou na identificação dos produtos falsificados. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, onde passará por perícia.

De acordo com a Deic, os inquéritos policiais foram instaurados para investigar os casos, que se enquadram no artigo 190 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que trata de crimes contra registro de marcas.