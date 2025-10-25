Operação em Santo Antônio de Posse resulta em prisões por tráfico e cumprimento de mandado

Ação conjunta da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil, em 24 de outubro, apreendeu drogas, celulares e quantia em dinheiro durante cumprimento de mandado e diligências em pontos ligados ao tráfico no bairro São Judas.

Na manhã de 24 de outubro de 2025, por volta das 10h15, uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil em Santo Antônio de Posse resultou na prisão de quatro pessoas por envolvimento com tráfico de drogas e no cumprimento de mandado de prisão. Equipes das viaturas da GCM e da Polícia Civil atuaram em apoio às buscas e abordagens realizadas na região do bairro São Judas.

Segundo o registro da ocorrência, a ação teve início com o cumprimento de um mandado de prisão contra um dos investigados. Ao chegar ao imóvel, os agentes foram inicialmente impedidos de entrar pelo familiar do procurado, que foi informado sobre o teor do mandado. Após acesso à residência, o procurado foi localizado dormindo, foi abordado, revistado, algemado e conduzido em razão do risco de fuga, conforme procedimentos legais aplicáveis.

Durante a revista, os agentes localizaram uma mochila próxima à cama contendo embalagens com substâncias entorpecentes. O investigado alegou, em depoimento preliminar, que a substância pertencia a uma terceira pessoa, que também acabou sendo localizada e conduzida à delegacia. Em paralelo, outra equipe realizou busca em um ponto de comércio de entorpecentes frequentado pelo procurado e flagrou dois indivíduos realizando a venda de drogas; com eles foram encontradas porções de entorpecentes, anotações relacionadas à comercialização e dinheiro.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao pronto-socorro local para exames de praxe e, em seguida, à delegacia para registro dos fatos. Após análise, o delegado responsável representou pela prisão em flagrante de todas as partes envolvidas.

Apreensões registradas

Cocaína: 68 porções (aproximadas)

Maconha: 16 porções (aproximadas)

Crack: 37 porções (aproximadas)

Telefones celulares: 3 unidades

Dinheiro: R$ 40,00

Apoio operacional

Guarda Civil Municipal — viaturas de patrulha e equipes de apoio (VTR 020 e VTR 021)

Polícia Civil — viatura de investigação com investigador de plantão

Demais equipes seguiram procedimentos de praxe para preservação da cena e encaminhamento do material apreendido à perícia

A Secretaria de Segurança Pública de Santo Antônio de Posse informou que a ação integra o trabalho contínuo de enfrentamento ao tráfico de drogas e de cumprimento de mandados judiciais no município. As investigações seguem em andamento, com o material apreendido à disposição das autoridades competentes para continuidade dos procedimentos legais.