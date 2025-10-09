Operação integrada fiscaliza estabelecimentos que vendem bebidas em Jaguariúna

Ação conjunta da Guarda Municipal, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Fiscalização busca coibir a venda de produtos falsificados e irregulares

Uma operação integrada realizada nesta quinta-feira (9) em Jaguariúna mobilizou equipes da Guarda Municipal, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e do setor de Fiscalização da Prefeitura, com o objetivo de verificar a regularidade das bebidas comercializadas em estabelecimentos da cidade e coibir a venda de produtos falsificados, adulterados ou de procedência duvidosa.

Ao todo, quatro viaturas da Guarda Municipal, além de agentes da Polícia Civil, participaram da ação, que percorreu diversos pontos de venda de bebidas alcoólicas.

De acordo com a Guarda Municipal de Jaguariúna, nenhuma irregularidade foi constatada durante a operação. “Fomos fazer averiguações em alguns locais que vendem bebidas com o objetivo de inibir a prática de venda de bebida falsificada ou descaminhada. Não houve ocorrência”, informou a corporação.

A ação ganha relevância diante dos recentes casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. Um alerta do Ministério da Saúde atualizou casos registrados em diferentes estados do país. Segundo boletim divulgado na quarta-feira (8), o Brasil contabiliza 259 notificações de possíveis intoxicações, sendo 24 casos confirmados e 235 em investigação.

O estado de São Paulo concentra a maior parte dos casos, com 20 confirmações e 181 notificações em análise. Ainda segundo o Ministério, cinco mortes foram confirmadas no estado, e outras 11 seguem em investigação.