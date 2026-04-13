Operação interestadual mira suspeitos de ameaças virtuais ligadas a caso de feminicídio no interior de SP

Mandados são cumpridos após investigação apontar escalada de ataques contra familiares da vítima

O Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Secretaria da Segurança Pública, realiza nesta segunda-feira (13) uma operação interestadual para investigar suspeitos de promover ataques virtuais contra familiares de uma vítima de feminicídio. O crime aconteceu em Hortolândia (SP), em julho do ano passado.

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos nas cidades de Presidente Prudente (SP); Bicas, Belo Horizonte, Ibirité e Juiz de Fora (MG); e Ananindeua (PA) em face de oito investigados — sendo cinco mulheres e três homens. Até o momento, uma pessoa foi presa em Minas Gerais.

As ordens judiciais foram solicitadas pela Delegacia Seccional de Casa Branca, vinculada ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9 (Deinter-9), após o Noad identificar indícios da prática do crime de ameaça por meio de plataformas digitais.

A investigação conduzida pelo núcleo apontou que as ameaças foram direcionadas a dois familiares da vítima, de 15 anos. Dias depois do assassinato, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos pelo ato infracional do crime de feminicídio.

Após a apreensão dos suspeitos, “os familiares da jovem passaram a ser alvo de reiteradas ameaças, além de manifestações de escárnio e deboche disseminadas em plataformas digitais, e-mails e redes sociais”, informou o Noad. Com o tempo, houve uma escalada tanto na frequência quanto na gravidade das condutas.

A Operação Persecutio tem como objetivo apreender dispositivos eletrônicos, como computadores, celulares e mídias de armazenamento, para auxiliar na identificação dos autores e completo esclarecimento dos fatos.

Prisão de infratores

O Noad é responsável por combater crimes virtuais contra crianças e adolescentes em plataformas digitais, incluindo casos de violência sexual, automutilação e instigação ao suicídio.

Em mais de um ano e quatro meses de atuação, já contribuiu para salvar 370 vítimas dos chamados “predadores digitais”. No período, também foram realizadas 348 apreensões de menores e 71 prisões.

Conheça o núcleo que investiga crimes digitais em São Paulo

O Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Polícia Civil de São Paulo, é uma iniciativa pioneira no Brasil. Seu objetivo principal é combater a violência digital, com foco na prevenção de crimes como estupros virtuais e pornografia infantil. A unidade promove a atuação integrada entre policiais civis, militares e peritos especializados no monitoramento de redes.

A estrutura utiliza “observadores digitais”. São policiais infiltrados em comunidades online que atuam de forma contínua para identificar crimes, mapear redes criminosas e localizar vítimas.

As informações obtidas são consolidadas em relatórios de inteligência. Esses documentos subsidiam inquéritos policiais e fundamentam pedidos judiciais, como mandados de busca, prisões ou internações.

Além de investigar, o Noad atua na prevenção. A unidade aciona outros setores policiais diante de crimes iminentes. Nesses casos, a prioridade absoluta é o resgate das vítimas e a responsabilização dos envolvidos.

O SP Pod, podcast da Agência SP, recebeu a delegada e coordenadora do Núcleo, Lisandrea Colabuono. Em entrevista, ela explicou o funcionamento do Noad e trouxe bastidores inéditos das operações. Além disso, a delegada também alertou os pais sobre como monitorar atividades dos filhos no ambiente digital.

Fonte Agência SP