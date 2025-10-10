Operação Lima resulta em prisão e apreensão de drogas em Jaguariúna

Ação conjunta da Polícia Civil e Guarda Municipal cumpriu mandados em três cidades da região e desarticulou parte de quadrilha envolvida em roubo a empresa de Artur Nogueira

A Operação Lima, deflagrada nesta quinta-feira (9) pela Polícia Civil de Artur Nogueira, em conjunto com Guardas Municipais de diversas cidades da região, teve desdobramentos importantes em Jaguariúna, onde um homem foi preso no bairro Colina do Castelo. No local, os agentes localizaram drogas e uma motocicleta com numeração suprimida, além de outros materiais suspeitos.

A operação é resultado de uma força-tarefa regional voltada a desarticular uma quadrilha envolvida em um roubo a uma empresa de Artur Nogueira, ocorrido em abril deste ano. Na ocasião, seis criminosos encapuzados e armados renderam funcionários, os amarraram e furtaram fiação elétrica e materiais diversos, utilizando uma empilhadeira da própria empresa. O grupo fugiu com os itens roubados e um veículo das vítimas, que foi posteriormente localizado abandonado na Rodovia SP-332, em Americana.

Em Jaguariúna, o trabalho integrado entre Polícia Civil e Guarda Municipal resultou na prisão de um suspeito, na apreensão de entorpecentes e de uma motocicleta adulterada. Segundo a corporação, a ação fez parte de um conjunto de 19 mandados de busca e apreensão cumpridos simultaneamente em Jaguariúna, Cosmópolis e Paulínia.

Ao todo, as equipes apreenderam 4,1 kg de drogas, duas armas de fogo, dois simulacros, 15 munições, R$ 4.825,50 em espécie, um veículo Gol, além de ferramentas e equipamentos utilizados em práticas criminosas. Foram também cumpridas duas prisões temporárias, realizadas duas prisões em flagrante e apreendido um adolescente.

Grande operação regional

A Operação Lima mobilizou cerca de 200 agentes, entre policiais civis da Delegacia Seccional de Americana e Guardas Civis Municipais de Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra, Jaguariúna, Paulínia e Engenheiro Coelho. A ação contou ainda com 30 viaturas e o apoio aéreo do helicóptero Pelicano, da Polícia Civil.