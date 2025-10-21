Operação Narcos Miguel é deflagrada em Jaguariúna e resulta em prisões e apreensão de drogas

Na manhã desta terça-feira, 21 de outubro de 2025, foi deflagrada a Operação Narcos no bairro Miguel Martini, em Jaguariúna (SP). A ação foi coordenada pela Polícia Civil, através da DISE de Mogi Guaçu, e contou com o apoio da Polícia Civil de Jaguariúna e da Guarda Municipal de Jaguariúna.

A operação mobilizou 9 policiais da DISE de Mogi Guaçu, 4 policiais civis de Jaguariúna e 12 Guardas Municipais.

Durante o cumprimento das diligências em diversas residências, foram apreendidos entorpecentes, celulares, balanças de precisão e dois veículos utilizados na atividade criminosa.

Três indivíduos foram detidos e encaminhados à autoridade policial, Dr. Alexandre Silva, para as devidas providências legais. O Comandante da Guarda Municipal de Jaguariúna, Gilvan, acompanhou de perto toda a operação, tanto durante as ações na cidade quanto na condução dos detidos até a cidade de Mogi Guaçu.

As investigações apontam que os suspeitos mantinham associação voltada ao tráfico de drogas na região. A operação faz parte de um trabalho contínuo das forças de segurança no combate ao tráfico e à criminalidade organizada em Jaguariúna e cidades vizinhas.

“A integração entre as forças de segurança é fundamental para garantir resultados expressivos no enfrentamento ao tráfico”, destacou um representante da operação.

As investigações seguem em andamento.