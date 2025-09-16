Orquestra Municipal de Santo Antônio de Posse conquista título estadual no Campeonato Paulista de Bandas e Fanfarras

A Orquestra Municipal de Santo Antônio de Posse foi um dos grandes destaques do Campeonato Estadual Paulista de Bandas e Fanfarras, realizado nos dias 13 e 14 de setembro, em Amparo, no Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, o “Bolão”. O evento reuniu cerca de 3.500 músicos de 60 bandas de todo o Estado de São Paulo.

No sábado (13), a orquestra possense brilhou e sagrou-se campeã mirim estadual na modalidade Concerto, colocando o município no topo da competição. Já no domingo (14), os jovens músicos mantiveram a excelente performance e garantiram o vice-campeonato na categoria Marcha Mirim, além do 3º lugar em Pavilhão e 2º lugar em Baliza.

Sob a regência do maestro Eberson Silva, a orquestra encantou público e jurados com técnica, musicalidade e disciplina. Formada por 26 jovens músicos de até 12 anos, a apresentação na categoria Mirim de Metais e Percussão contou com trompetes, trompas, flugelhorns, trombones, tubas e percussão, arrancando aplausos e elogios.

O maestro Eberson Silva ressaltou a importância das conquistas. “Essas premiações são fruto de muito esforço, disciplina e dedicação dos nossos jovens músicos. Mais do que os troféus, o que nos enche de orgulho é ver Santo Antônio de Posse sendo representada com tanto talento e paixão pela música,” disse.