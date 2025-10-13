Outubro Rosa em Jaguariúna promove ações gratuitas no Boulevard do Centro Cultural

Evento reuniu serviços de prevenção, orientações e exames para conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero

A Prefeitura de Jaguariúna realizou no sábado, dia 11 de outubro, uma ação especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. O evento aconteceu no Boulevard do Centro Cultural, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal.

Durante o evento, foram oferecidos diversos atendimentos e orientações gratuitas voltados à saúde da mulher, como demonstração do autoexame das mamas, solicitação de mamografia para mulheres entre 40 e 74 anos e encaminhamentos para o exame preventivo de Papanicolau. Também foram realizadas ações de prevenção às ISTs e HIV, com distribuição de preservativos, autotestes e orientações sobre saúde sexual.

A iniciativa reforça o compromisso do município com o bem-estar feminino e a importância do acesso à informação e aos cuidados preventivos.