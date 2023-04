Páscoa 2023 tem recorde de lançamentos para atender consumidores

2023 registrou um aumento de 9% nos lançamentos para atender as demandas dos consumidores. Já a Bio Mundo, conscientiza o público a buscarem produtos mais naturais e saudáveis, levando em conta os exageros da época, a saúde e a as doenças ligadas ao alto consumo de açúcar

A indústria de chocolates apresentará um portfólio robusto para atender aos mais diversos paladares, e tornar o hábito de presentear amigos e familiares ainda mais memorável. O mercado vai oferecer, além de ovos de Páscoa, outros produtos de chocolate com diferentes intensidades, como o ao leite, diferentes percentuais de cacau, branco, mesclado e, claro, apostas em embalagens diferenciadas para presentes.

A saúde e o bem-estar têm influenciado e muito os produtores e o varejo do país. Nesse sentido é de extrema importância levar em conta o que é consumido dentro de um pacote tão bonito, chamativo e tão delicioso.

Com o objetivo de traçar um panorama geral sobre os chocolates industrializados comercializados no Brasil, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, lançou na última sexta-feira, um estudo em que analisou as composições e valores nutricionais de 483 produtos de chocolate. Intitulada Chocolates Industrializados: alimentos para socialização e nutrição, a publicação gratuita contou com apoio da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab).

As informações contidas nos rótulos de cada chocolate foram avaliadas levando em consideração características como saudabilidade e bem-estar, matérias-primas e aditivos. Nas formulações dos produtos estudados, foi possível identificar que 99,6% não incluem antioxidantes, 98,1% não possuem conservantes e 95,2% são isentas de corantes. Também ficou comprovada a presença de teores de proteínas, fibras e polifenóis.

Essa é a principal preocupação da Bio Mundo quando se fala em produção e entrega ao cliente – levar um produto livre de inúmeros ingredientes desnecessários, que muitas vezes, prejudicam e colaboram com o desenvolvimento de doenças – independente da época do ano. Por isso, a marca faz questão de estar acima dos padrões citados na pesquisa, garantindo o mais nobre de cada produto em sua loja.

Proporcionar produtos livres de açúcar, diet, light, integrais, veganos, sem glúten, sem lactose, funcionais, vegetarianos, que somam em média 3.000 produtos em prateleira e mais de 300 opções de produtos à granel, além das marcas próprias faz da Bio Mundo, a rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva mais completa do Brasil e referência em oferecer saúde e bem-estar.

Todos os produtos das lojas são minuciosamente escolhidos, aprovados e manuseados para que o melhor chegue à mesa do consumidor.

Neste mês de abril, a Bio selecionou produtos especiais para combinar com a Páscoa e com a saúde do público.

Um deles é o Chocolift Be Unique da Essential, de 40g. Ele é ideal para quem não resiste a um delicioso chocolate e quer manter uma boa alimentação, trazendo equilíbrio e sabor através da combinação do cacau puro, Whey Protein isolado, óleo de coco e fibras prebióticas, e ainda, possui baixo índice glicêmico. Até o fim deste mês, a caixa de Chocolift com 12 unidades sai de R$ 228,00 por R$171,99.

Para aqueles que amam o sabor do cacau, mas não abrem mão da dieta e estão sempre no treino, a Bio traz uma super promoção para o Cacao Whey da Essential 900g. Essa ótima fonte nutricional é um suplemento proteico Hidrolisado e Isolado com Cacau Gourmet, perfeito para ser consumido a qualquer hora do seu dia, saindo de R$ 410,00 por R$ 331,99, apenas neste mês de abril.

E como promo extra, para quem busca aumentar a libido e a vitalidade, ter mais energia no dia a dia e estimular a produção natural de hormônios, a Maca Peruana Bio 365 pode ser uma ótima pedida. Somente neste mês, esse produto está com 50% de desconto na segunda unidade. De R$199,98 por apenas R$149,99 nas 2 unidades.

Além das promoções especiais, a Bio Mundo oferece uma série de ovos de páscoa, sem lactose, veganos ou sem açúcar para seu domingo ser extremamente gostoso e sem sofrimento para todos os públicos, inclusive para quem tem restrições.

Sobre a Bio Mundo

A Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva, foi fundada em 2015, em Brasília, pelo empresário Edmar Mothé ao lado dos filhos Rafael, Bruna e Adriana. Suas filhas, em especial, já consumiam e “faziam parte” do universo mais saudável e fitness, o que colaborou e incentivou o início de toda a criação.

Possui mais de 150 lojas espalhadas em 17 estados do Brasil em apenas 7 anos de história. Conta com 3.000 produtos em prateleira e mais de 300 opções de produtos à granel.

É a vencedora do Prêmio Líderes do Brasil, com case de expansão regional e nacional e dona do Selo de Excelência em Franchising pela Associação Brasileira de Franchising – ABF.