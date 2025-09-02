PASSEIO CICLÍSTICO É DESTAQUE NA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE JAGUARIÚNA

Dentro das comemorações dos 71 anos de Jaguariúna, no próximo dia 14, domingo, acontece o 52º Passeio Ciclístico “Lebrão”, com largada e chegada na Praça Umbelina Bueno (Centro).

Concentração e aquecimento às 07h30 e saída às 8h. Após o final do passeio haverá sorteio de brindes e bicicletas, além de premiação para o ciclista mais novo e o mais idoso (comprovação mediante apresentação de RG ou certidão de nascimento) e para quem estiver com a bicicleta mais enfeitada (votação do público).

Haverá também uma breve pausa para hidratação e uso de sanitários na passagem pelo Parque Menegon (São José).

Não é necessária inscrição prévia e durante o tempo de concentração serão distribuídas pulseiras numeradas aos participantes que darão direito aos sorteios.

Os organizadores orientam vestir uma roupa confortável, levar garrafinha d’agua e não esqueça o protetor solar.

O Passeio Ciclístico “Lebrão” é um dos eventos esportivos mais tradicionais do Município, sendo realizado desde os anos 80. Está incluído no calendário oficial de eventos da cidade e passou a ser denominado “Passeio Ciclístico Antônio Aparecido Rodrigues dos Santos – Lebrão”, em homenagem ao ex-servidor público, ex-secretário e idealizador do evento.

O passeio ciclístico terá apoio da Guarda Municipal e Mobilidade Urbana para organização do trânsito, além do acompanhamento de uma ambulância.