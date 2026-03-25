PAT DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA WORKSHOP

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna irá promover no próximo dia 1º de abril o Workshop – Preparação para entrevistas.

A iniciativa faz parte do Projeto “Orientação Profissional”, que tem como finalidade apoiar e preparar trabalhadores para o mercado de trabalho, desde a elaboração do currículo, repertório de capacidades, pontos a destacar, comportamento na entrevista, dentre outros aspectos.

Desta forma, o workshop de preparação para entrevistas visa capacitar candidatos para o mercado de trabalho, focando na capacitação e comportamento em entrevistas, treinando comportamentos assertivos e desenvolvimento na comunicação verbal.

Os interessados têm até o próximo dia 31 para confirmar inscrição gratuita (vagas limitadas) diretamente no PAT que fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro ou pelo WhatsApp (19) 3867-1422.

Foto: Thiago Carvalho