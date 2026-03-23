PAT DE JAGUARIÚNA PROMOVE MUTIRÃO DE EMPREGO NESTA QUARTA

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna promove nesta quarta-feira, dia 25 de março, mais um mutirão de emprego.

A partir das 13h, a Unicharm, empresa líder no mercado de bens e consumo, selecionará candidatos em diversas áreas, como assistente de pesquisa e desenvolvimento, assistente de planejamento, assistente de recebimento fiscal, auxiliar de produção e operador de empilhadeira.

Os interessados devem comparecer ao PAT munidos de currículo e documentos pessoais.

O PAT de Jaguariúna fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

Foto: Thiago Carvalho