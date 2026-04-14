PAT DE JAGUARIÚNA TERÁ 3 MUTIRÕES DE EMPREGO NESTA SEMANA

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna promoverá, nesta semana, três mutirões de emprego, com diversas oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Nesta quarta-feira, dia 15, a SNELLOG, centro de distribuição especializado em logística e armazenagem, com foco no setor farmacêutico, recrutará, às 8h, auxiliar de operações logística. São 5 vagas disponíveis.

Na quinta-feira, dia 16, das 9h às 13h, a empresa Essencial Nutrição Jaguariúna receberá candidatos interessados em uma das 10 vagas oferecidas: ajudante de cozinha, cozinheiro e estoquista.

Já na sexta-feira, dia 17, às 8h30, é a vez da empresa Kraft realizar recrutamento para 8 vagas nas áreas de: auxiliar de produção, operador de empilhadeiras e assistente de logística.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT de Jaguariúna portando documento pessoal original com foto, currículo atualizado e carteira de trabalho digital.

O PAT de Jaguariúna fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

Foto: Thiago Carvalho