PECUÁRIA: Leilão Noite do Nelore Nacional oferta 30 lotes na 89ª Expozebu

A 36ª edição do Leilão Noite do Nelore Nacional, chancelado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), está marcado para o dia 29 de abril, às 20 horas (horário de Brasília), e acontecerá na Chácara Nelore Nacional, em Uberaba (MG). O evento apresentará 30 lotes cuidadosamente selecionados, com genética superior. Entre os destaques, estão animais de pista, jovens doadoras, doadoras consagradas e prenhezes de alta relevância para a raça.

O leilão será promovido pelos renomados criatórios Claudia Tosta Junqueira, Nelore Mundial, Grupo Monte Verde, Agropecuária Napemo, Nelore São Pedro e ESPN Nelore, nomes de peso na criação da raça Nelore. Esses criatórios se destacam por sua dedicação e excelência na produção de animais.

“Com uma equipe de promotores renovada, estamos trabalhando arduamente para fazer deste leilão um dos mais importantes até hoje. Nosso foco é garantir que cada lote oferecido atinja a máxima qualidade possível. Estamos confiantes de que os resultados desse esforço em conjunto serão notáveis”, destaca Felipe Picciani, do Grupo Monte Verde.

O Canal Rural é o veículo de comunicação responsável pela transmissão do 36º Leilão Noite do Nelore Nacional. Chancelado pela ACNB, o evento possui a Programa Leilões como leiloeira.

Mais informações pelo telefone (21) 99915-0401.

Leilões oficiais

Os criadores que oficializam seus leilões na ACNB demonstram visão e comprometimento, colaborando para o fortalecimento e a valorização da raça Nelore e de seu próprio negócio. Com a oficialização, o promotor contribui com o valor equivalente a 1 salário mínimo para a ACNB e, em contrapartida, tem o seu leilão divulgado para todos os associados e a rede de relacionamentos da entidade, fortalecendo sua comunicação e ampliando o alcance a potenciais investidores. Os recursos arrecadados com a oficialização de leilões são integralmente aplicados pela ACNB e pelas Associações Regionais do Nelore conveniadas em ações de promoção da genética e da carne Nelore.

Sobre a ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 70 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.