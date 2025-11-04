Perna humana é encontrada em córrego de Jaguariúna

Funcionário da Prefeitura localizou o membro durante serviço de limpeza; Polícia Civil investiga o caso

Uma perna humana parcialmente descarnada foi encontrada na manhã desta terça-feira (4) em um córrego localizado na Praça Reinaldo Chiavegatto, em Jaguariúna. O achado foi feito por um funcionário da Prefeitura, que realizava serviços de limpeza de rotina no local.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna, o trabalhador, acionou a Polícia Civil após perceber o que parecia ser um pé humano entre os detritos do córrego. Investigadores foram até o local e confirmaram que se tratava de uma perna humana, ainda não identificada.

O trecho onde o membro foi localizado estava sem câmeras de monitoramento, o que dificulta a apuração. Segundo a Polícia Civil, diligências foram realizadas na área na tentativa de encontrar outras partes do corpo ou testemunhas oculares, mas nada foi encontrado até o momento.

A Perícia Científica foi acionada e compareceu ao local por volta das 10h30. Uma funerária da cidade fez a remoção do membro por volta das 10h55, encaminhando-o ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi Guaçu.

O caso foi registrado como morte suspeita / encontro de cadáver e segue sob investigação da Delegacia de Jaguariúna.