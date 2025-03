Pessoas em situação de rua: Esca realiza mais de 500 abordagens nos primeiros dois meses do ano

A Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca), em parceria com as Secretarias de Assistência Social, de Segurança e de Serviços Municipais, realizou 515 abordagens as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Os dados correspondem ao período entre 6 de janeiro e 28 de fevereiro de 2025.

Deste total, 31 indivíduos foram acolhidos pelas equipes da Institucional Eneas, Instituto Escola Comunidade Kairós e Ebenézer. Outras 20 pessoas receberam passagens de ônibus para retornar para as suas cidades de origem e outras duas foram direcionadas para a reinserção familiar.

Além disso, 155 deles foram encaminhados para receber atendimento especializado, sendo no Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), na Rede Sociassistencial e na Rede Intersetorial.

Em Mogi Guaçu, até o momento, estão cadastradas 153 pessoas em situação de rua, sendo 26 delas de outros municípios. Além destes, outros 12 indivíduos encontram-se em fase de transição com a locação de imóvel. Os dados foram atualizados após a abordagem realizada nos dois primeiros meses desse ano.

A coordenadora e psicóloga do Esca, Marcela Rodrigues Sibella, explicou que o trabalho de abordagem social tem ocorrido em pontos estratégicos de Mogi Guaçu e que o trabalho prioriza o diálogo. “O principal objetivo é sensibilizar as pessoas em situação de rua para que aceitem o acolhimento, porque ao aceitar o abrigo para um acompanhamento é o primeiro passo para a reinserção social e retomar a vida em uma nova jornada”, finalizou.

Como ajudar

A Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca) realiza um trabalho permanente junto a esse público-alvo por meio de buscas ativas nos principais pontos críticos de Mogi Guaçu, como a região central, Praça da Capela e nos Jardins Zaniboni, na Zona Leste, e Guaçu Mirim, na Zona Sul.

No entanto, a população guaçuana pode ajudar a mudar essa realidade. Caso testemunhe pessoas em situação de rua, o munícipe pode acionar o órgão pelos telefones (19) 3841.9282 ou 99776.9263.